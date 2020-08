Kleine winsten bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers kauwden na op de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die verklaarde dat de Federal Reserve een hogere mate van inflatie zal toestaan. Verder worden de beloftes van president Donald Trump bij een eventuele tweede termijn verwerkt.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,2 procent hoger op 28.554 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3494 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 11.693 punten.

Powell verklaarde op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole in de staat Wyoming dat de Fed voortaan mikt op een inflatie in de Verenigde Staten die gemiddeld rond de 2 procent schommelt. Deze stap geeft meer ruimte voor de uitgifte van langetermijnleningen, die doorgaans gevoeliger zijn voor inflatie.

Trump zegt in zijn tweede termijn als president de belastingen te zullen verlagen. Ook beloofde hij 10 miljoen banen te creëren in 10 maanden, het land te veranderen in de „productiesupermacht van de wereld” en een einde te maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van China.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Coca-Cola, dat in de eerste handelsminuten 1 procent aan waarde won. Het frisdrankconcern kondigde een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan als onderdeel van een strategisch plan. Hier kunnen naar verwachting 4000 medewerkers gebruik van maken. In eerste instantie gaat het om werknemers in de VS, Canada en Puerto Rico. Coca-Cola sluit ontslagen ook niet uit.

HP Inc noteerde 1 procent in de plus. De computerproducent heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht omdat de vraag naar bijvoorbeeld pc’s en laptops flink toenam door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis.