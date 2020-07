Kleine winsten bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street kregen opnieuw een berg bedrijfscijfers voor de kiezen. Daarnaast wachten zij het rentebesluit van de Federal Reserve af en houden ze de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 26.388 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 3233 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 10.486 punten.

De corona-uitbraak in het zuiden van de Verenigde Staten is nog altijd niet onder controle. Bovendien lopen deze week eerder gemaakte steunafspraken af en is er nog geen overeenstemming tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw steunpakket.

Tot daar duidelijkheid over is, lijkt de Federal Reserve geen stappen te gaan zetten met de rente of uitbreiding van zijn opkoopprogramma. Om 20.00 uur Nederlandse tijd komt de Amerikaanse koepel van centrale banken met zijn rentebesluit. Aan het begin van de tweedaagse beleidsvergadering verlengde de Fed wel al het merendeel van zijn stimuleringsprogramma’s tot het einde van het jaar.

Chipmaker Advanced Micro Devices (AMD) steeg bijna 13 procent in de eerste handelsminuten, nadat het bedrijf dinsdag zijn omzetprognose verhoogde. AMD profiteerde van de sterk toegenomen vraag naar chips voor datacenters en pc’s als gevolg van thuiswerken.

Vliegtuigbouwer Boeing had niet alleen te kampen met het nog altijd aan de grond blijven van zijn 737 MAX-toestellen, maar ook de gevolgen van de coronapandemie voor de luchtvaartsector. Het bedrijf leed verlies. Boeing zakte op de beurs bijna 1 procent in waarde.

Ook koffieketen Starbucks opende de boeken en boekte een verlies in de afgelopen periode. Wel is er wat herstel zichtbaar. Het aandeel steeg bijna 5 procent. Internethandelaar eBay profiteerde juist van het feit dat mensen meer online aankopen deden. Toch reageerden beleggers hier niet enthousiast. De koers van EBay ging bijna 4 procent omlaag.