Kleine winsten bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend licht hoger geopend, na de verliezen in de voorgaande handelsdagen. Wall Street kreeg wat macro-economische cijfers voorgeschoteld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 24.835 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2753 punten en de technologiebeurs Nasdaq was vrijwel vlak op 7496 punten.

Voorbeurs werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de VS vorige week met 4000 zijn gedaald tot 226.000. Economen rekenden in doorsnee op 228.000 aanvragen. Verder bleek dat de industriële bedrijvigheid in de regio rond New York sterker is gegroeid in maart, terwijl rond Philadelphia de groei wat afzwakte. Er werden ook gegevens gemeld over de Amerikaanse import- en exportprijzen.

Discountketen Dollar General ging ruim 6 procent vooruit dankzij beter dan verwachte cijfers en positieve verwachtingen. Ook wordt het aandeleninkoopprogramma en het dividend opgeschroefd.

Biotechnoloog Alexion won 9 procent, na de bekendmaking van positieve resultaten bij een test met een middel tegen een zeldzame bloedaandoening. Branchegenoot Solid Biosciences kelderde 61 procent vanwege het stilleggen van testen met een experimenteel middel tegen de spierziekte Duchenne na negatieve bijwerkingen bij een patiënt.

Speelgoedproducenten als Mattel en Hasbro kwamen met minnen tot 1,3 procent onder druk te staan door de ondergang van speelgoedketen Toys ’R’ Us. De keten heeft aangekondigd de deuren van alle Amerikaanse winkels te sluiten.