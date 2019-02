Kleine winst voor Japanse beurs

De Japanse effectenbeurs is dinsdag met een kleine winst gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars een dag eerder en keken vooral uit naar de nieuwe ronde van handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Washington plaatsvinden. Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen licht omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,1 procent hoger de dag uit op 21.302,65 punten. De spoorwegbedrijven East Japan Railway en Central Japan Railway, die als defensieve beleggingen worden gezien, stegen 2 en 1,6 procent. Exportbedrijven als robotmaker Fanuc en technologieconcern Panasonic zakten 0,3 en 0,7 procent.

Telecomconcern Softbank verloor 3,3 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zijn de belangrijkste investeerders, waaronder het Saudi-Arabische staatsfonds, niet tevreden over de hoge waarde van het Vision Fund van Softbank. Dat fonds is bedoeld voor grote investeringen in snelgroeiende technologiebedrijven.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, zakte 1,6 procent na publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent hoger. Het Brits-Australische mijnbouwconcern BHP Billiton sloot vlak voorafgaand aan de publicatie van de resultaten.