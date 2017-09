Kleine winst voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is donderdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het nieuws dat de stemming over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond tot december is uitgesteld. Verder werd gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag.

De toonaangevende Nikkei eindigde in Tokio 0,2 procent in de plus op 19.396,52 punten. De makers van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery waren in trek bij beleggers en stegen 3 en 1 procent. McDonald’s Holdings Company Japan klom 1,2 procent. De hamburgerketen zag de verkopen afgelopen maand toenemen.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,1 procent in de min. De Kospi in Seoul won 1,2 procent en doorbrak daarmee een vijfdaagse verliesreeks.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent lager. De Chinese autofabrikant Geely dikte 1,7 procent aan na stijgende verkopen. Shenzhou International, een leverancier aan de sportmerken Nike en Adidas, verloor ruim 6 procent, na het nieuws dat enkele grote aandeelhouders voor 410 miljoen dollar aan aandelen willen verkopen tegen een korting.