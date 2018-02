Kleine winst voor AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag iets vooruit. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters stonden licht in het groen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers hielden hun blik vooral gericht op Wall Street, waar de handel na het lange weekeinde wordt hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 530,34 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 811,78 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice met een winst van 1,9 procent. Hekkensluiter was ASML met een verlies van 0,2 procent. De chipmachinebouwer benoemt Christophe Fouquet per 1 april tot lid van de raad van bestuur. Hij krijgt de leiding over het EUV-programma. Met die nieuwe technologie moeten de klanten van ASML de komende jaren op grote schaal chips gaan produceren.

Staalconcern ArcelorMittal steeg 0,3 procent na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch. ABN AMRO klom 0,4 procent. De bank doet zijn Luxemburgse vermogensbeheer- en verzekeringsactiviteiten over aan BGL BNP Paribas.

Bij de kleinere bedrijven dikte ForFarmers ruim 5 procent aan. Het veevoerbedrijf neemt voor circa 56 miljoen euro een meerderheidsbelang in zijn Poolse branchegenoot Tasomix, dat voornamelijk actief is in de pluimveesector. Volgens analisten van KBC Securities versterkt het bedrijf daarmee zijn marktpositie in Europa.

In Londen zakte HSBC 3,8 procent. De grootste bank van Europa boekte in 2017 een fors hogere brutowinst, maar de resultaten werden sterk beïnvloed door eenmalige posten. De bank kondigde verder aan in de eerste helft van 2018 tussen de 5 miljard en 7 miljard dollar aan extra kapitaal op te gaan halen.

BHP Billiton verloor 3,7 procent. Het mijnbouwbedrijf profiteerde in de afgelopen zes maanden van hogere prijzen van olie en koper. Dat leidde voor het Brits-Australische bedrijf tot de hoogste halfjaarwinst in vier jaar. Beleggers hadden echter op meer gehoopt.

De euro was 1,2357 dollar waard, tegen 1,2398 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 0,7 procent in prijs tot 62,13 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent tot 65,32 dollar per vat.