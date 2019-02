Kleine verliezen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine minnen gesloten. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten in het laatste kwartaal van vorig jaar. Die groei was sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. De mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un had ook enigszins zijn weerslag op het sentiment. Daarnaast kauwden beleggers op wat bedrijfsresultaten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.916,00 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,3 procent op 2784,49 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging ook 0,3 procent omlaag tot 7532,53 punten.

De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 2,6 procent op jaarbasis. Dat was minder dan de 3,4 procent uit het derde kwartaal. Economen hadden evenwel op een groei van 2,2 procent gerekend.

De Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Hanoi mislukte, omdat Kim erop zou hebben gestaan dat alle sancties tegen zijn land zouden worden afgeschaft. „Dat kunnen wij niet doen”, zei Trump op een persconferentie. Noord-Korea zegt daarentegen te hebben gevraagd om opheffing van een deel van de sancties in ruil voor een gedeeltelijke denuclearisatie.

Computer- en printerfabrikant HP Inc. kwam met een tegenvallende omzet en werd ruim 17 procent lager gezet. Ook maker van fitnesstrackers Fitbit (min 13,8 procent) leverde flink in. De verwachtingen vielen tegen.

De cijfers van warenhuisketen J.C. Penney vielen wel in goede aarde. Het bedrijf drong onder meer de voorraden terug en wil onrendabele winkels sluiten. Het leverde een koerswinst van 22,6 procent op

Ook onder meer uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment (plus 7,9 procent), de Chinese webwinkel JD.com (plus 6,7 procent), maker van plastic klompen Crocs (min 10 procent) en L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret (min 4,6 procent), gaven een inkijkje in de boeken.

De euro was 1,1373 dollar waard, tegen 1,1382 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 57,24 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 66,03 dollar per vat.