Kleine verliezen op Europese beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht omlaag. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. Naast de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers waren beleggers met hun aandacht al deels bij de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 582,04 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 872,18 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent.

Industrie- en technologieconcern Aalberts kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO en was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,6 procent. Galapagos was de grootste stijger met een winst van 0,9 procent. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartners MorphoSys en Novartis Pharma kondigden aan te stoppen met het klinische ontwikkelingsprogramma voor een eczeembehandeling.

Unibail-Rodamco-Westfield liet weten positief gestemd te zijn over de winstverwachting voor heel 2019. Het aandeel zakte desondanks 0,9 procent. Bij de kleinere bedrijven won Alfen ruim 6 procent na een handelsupdate van de fabrikant van laadpalen. Neways Electronics zakte 5 procent. De producent van elektronische componenten verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar.

Europese maaltijdbedrijven als Takeaway.com, Just Eat en Delivery Hero werden tot ruim 2 procent lager gezet. Beleggers reageerden op teleurstellende cijfers van de Amerikaanse branchegenoot GrubHub, die ook een notering heeft in Frankfurt en daar ruim 30 procent verloor.

Deutsche Börse daalde 2,1 procent in Frankfurt na tegenvallende resultaten van de Duitse beursuitbater. Het Britse olie- en gasconcern BP verloor ruim 1 procent in Londen na een winstdaling in het derde kwartaal. In Parijs werd het Franse telecomconcern Orange 2 procent lager gezet na een handelsupdate.

De euro was 1,1083 dollar waard, tegen 1,1097 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 55,33 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 61,18 dollar.