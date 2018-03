Kleine verliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen staan woensdag halverwege de handelsdag nog altijd in het rood. Ook de beurs in Amsterdam stond op verlies. Beleggers reageerden onder meer op het aangekondigde vertrek van Gary Cohn, de economisch topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Cohn was tegenstander van de plannen van Trump om importtarieven te heffen op staal en aluminium.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de dag een verlies van 0,4 procent op 526,29 punten. De MidKap noteerde vlak op 810,53 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Corbion was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van bijna 4 procent. Het biochemiebedrijf haalde afgelopen jaar een lagere winst, mede door tegenvallende verkopen bij de tak die bakkersingrediënten maakt. Corbion wijzigde de doelstellingen tot en met 2021 echter niet. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was koploper op de MidKap met een winst van 2,8 procent.

Kabel- en telecombedrijf Altice, dat dinsdag de dag nog afsloot als grootste stijger in de AEX, staat nu onderaan met een verlies van 3,1 procent. Grootste stijger in de AEX was Aalberts met een plusje van 0,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven dikte Hunter Douglas 3 procent aan. De raambekleder heeft zowel de omzet als de winst vorig jaar zien groeien. Het moederbedrijf van Luxaflex profiteerde daarbij vooral van overnames, maar ook op eigen kracht gingen de opbrengsten omhoog. Biotechnologiebedrijf Pharming kreeg de handen van beleggers niet op elkaar. Het aandeel zakte meer dan 5 procent.

In Frankfurt werd post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL 1 procent lager gezet na publicatie van de jaarcijfers. Ook automakers als Volkswagen (min 2 procent) en Daimler (min 1,3 procent), die naar verwachting te lijden krijgen van Trumps importtarieven, gingen omlaag.

Het Duitse mediabedrijf ProSiebenSat.1 (plus 2 procent) stelde zich aan boekhoudregels te houden en zich te richten op het minder afhankelijk worden van advertentie-inkomsten. De afgelopen dagen leverde het aandeel fors in na een rapport van een kritische aandeelhouder. In Londen maakte Rolls-Royce een koerssprong van ruim 12 procent na beter dan verwachte jaarresultaten van de Britse motorenmaker.

De euro noteerde vrijwel ongewijzigd op 1,2437 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 62,16 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 65,31 dollar per vat.