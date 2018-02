Kleine verliezen op Amsterdamse beurs

De beurs in Amsterdam is donderdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. Elders in Europa toonden de graadmeters een gemengd beeld. De stemming verbeterde wat tegen het einde van de handel, nadat de beurzen op Wall Street duidelijk de weg omhoog hadden gekozen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de min op 532,64 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 815,65 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt en Londen eindigden 0,1 en 0,4 procent lager, de CAC 40 in Parijs daarentegen won 0,1 procent.

De notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond werden gepubliceerd, drukten een stempel op de beurshandel. In de documenten van de Amerikaanse centrale bank zagen kenners signalen die zouden kunnen wijzen op een versnelde renteverhoging in de Verenigde Staten.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam profiteerde ABN AMRO van een positief analistenrapport. De bank behoorde met een plus van 1,2 procent tot de sterkste stijgers in de AEX. Alleen oliedienstverlener SBM Offshore deed het met een koerswinst van 1,2 procent nog beter. Verzekeraar Aegon stond onder aan de hoofdindex met een verlies van 2 procent.

Bouwer BAM, die een dag eerder al zo’n 7 procent verloor, was wederom hekkensluiter in de MidKap met een verlies van 3,4 procent. Fugro daalde 0,7 procent. De bodemonderzoeker wist vorig jaar zijn verlies te verkleinen, maar kampt nog altijd met lastige marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie.

Telefonieconcern Deutsche Telekom verloor 2,4 procent in Frankfurt na tegenvallende resultaten. De cijfers van de Spaanse branchegenoot Telefónica vielen beter in de smaak, dat aandeel kreeg er in Madrid 3,8 procent bij. In Londen vielen de resultaten van Barclays eveneens in goede aarde. De Britse bank won 4,4 procent.

Rovio kende een zeer slechte beursdag in Helsinki. Het Finse technologiebedrijf, bekend van het smartphonespelletje Angry Birds, leverde na een winstwaarschuwing meer dan de helft van zijn marktwaarde in.

De euro was 1,2330 dollar waard, tegen 1,2314 dollar bij het scheiden van de markt een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 62,64 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 66,10 dollar per vat.