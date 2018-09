Kleine verliezen op afwachtende beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag kleine verliezen zien. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van een mogelijke nieuwe ronde van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Pharming moest opnieuw terrein prijsgeven op het Damrak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 539,13 punten. De MidKap zakte ook 0,3 procent, tot 775,63 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zal president Donald Trump mogelijk maandag al nieuwe importheffingen aankondigen op 200 miljard dollar aan Chinese producten. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan.

Bij de kleinere bedrijven zette Pharming (min 3,2 procent) de daling voort. Het biotechnologiebedrijf verloor vrijdag al bijna 13 procent na een negatief rapport van Kempen. Pharming hoopt in de VS deze week akkoord te krijgen voor een aanvullende licentie voor zijn medicijn Ruconest.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,5 procent. Beleggers namen wat winst na de sterke koersstijging van zo’n 25 procent vorige week. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de stijgers aan met een winst van 0,8 procent.

Unilever daalde 0,6 procent. Aviva Investors, een grote Britse aandeelhouder van het levensmiddelenconcern, is van plan tegen de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het concern naar Nederland stemmen. Volgens de vermogensbeheertak van verzekeraar Aviva kan die stap ertoe leiden dat er geforceerd aandelen verkocht moeten worden.

In de MidKap sloot maaltijdbestelsite Takeaway.com de rij met een min van 2,4 procent. Air France-KLM ging aan kop met een plus van 0,9 procent. Volgens de Franse minister van Transport is de verkoop van het belang van de Franse staat in de luchtvaartcombinatie geen taboe meer.

In Stockholm maakte Hennes & Mauritz (H&M) een koerssprong van ruim 13 procent. De Zweedse kledingketen had in het afgelopen kwartaal problemen met een nieuw logistiek systeem, maar verkocht wel meer kleding en zag de omzet stijgen.

De euro was 1,1649 dollar waard, tegen 1,1662 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 69,29 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 78,40 dollar per vat.