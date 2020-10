Kleine verliezen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend lager aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerken onder andere de kwartaalresultaten die de banken JPMorgan Chase en Citi hebben gepubliceerd. Daarnaast is er sprake van tegenslag bij onderzoek naar een van de mogelijke vaccins tegen het nieuwe coronavirus.

De Dow-Jonesindex daalde in de eerste handelsminuten 0,3 procent tot 12.979 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf 0,2 procent prijs tot 3527 en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 11.864.

JPMorgan Chase daalde 0,6 procent na de bekendmaking van een gestegen kwartaalwinst. De bank haalde haast een derde meer omzet uit de handel in financiƫle producten, en zette veel minder geld apart voor mogelijk niet terugbetaalde leningen. Branchegenoot Citigroup (min 1,3 procent) kampte met lage rentes en boekte een lagere winst.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verloor 2,1 procent na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Dagelijks vloeien er nog altijd miljoenen dollars uit de kas van het noodlijdende bedrijf, maar deze zogeheten cashburn was minder hevig dan in eerdere meetperiodes.

Bioscoopconcern AMC ziet zoveel geld uit de kas stromen dat het bedrijf eind dit jaar waarschijnlijk door al zijn cash heen is. Het aandeel kelderde 7,3 procent. Techconcern Apple stond 1,7 procent lager voorafgaand aan de onthulling van nieuwe producten, waarbij naar alle waarschijnlijkheid nieuwe iPhones met 5G-ondersteuning worden gepresenteerd.

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) gaf eveneens een kijkje in de boeken en zakte 1,7 procent. Het bedrijf is daarnaast op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. De ontwikkeling daarvan is tijdelijk stilgelegd nadat een proefpersoon onverwacht ziek was geworden.