Kleine verliezen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten tegenvallende cijfers over de Chinese export. De aandacht blijft vooral uitgaan naar de verdere ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront, terwijl ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de Britse verkiezingen later deze week.

De Dow-Jonesindex werd in de openingsminuten 0,2 procent lager gezet tot 27.965 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent op 3141 punten en techbeurs Nasdaq leverde een fractie in tot 8655 punten.

Bij de bedrijven is er aandacht voor het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Synthorx (plus 169 procent). De Franse farmaceut Sanofi neemt de onderneming over voor ongeveer 2,5 miljard dollar. Synthorx houdt zich bezig met de ontwikkeling van medicatie voor kanker- en auto-immuunziekten. Daarnaast koopt het Amerikaanse farmacieconcern Merck biotechnoloog ArQule voor 2,7 miljard dollar. ArQule (plus 103 procent) is ook actief met behandeling van kanker.

Warenhuisketen Macy’s verloor 2,3 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs terwijl Citigroup het beleggingsadvies voor industrieconcern 3M (min 1,2 procent) verlaagde. Nutsbedrijf PG&E heeft een schikking bereikt met slachtoffers van de hevige bosbranden in Californië vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 13,5 miljard dollar. Het aandeel PG&E steeg haast 15 procent.