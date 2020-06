Kleine uitslagen op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote koersverschillen de dag uitgegaan. Beleggers leken zoekende naar richting door tegenstrijdige signalen. Aan de ene kant waren er gunstige cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse economie, maar daar stond tegenover dat er meer uitkeringsaanvragen bij de Amerikaanse overheid binnenkwamen dan verwacht. Ook laait het coronavirus in sommige Amerikaanse staten weer op.

De Dow-Jonesindex eindigde op een min van 0,2 procent, wat tot een stand van 26.080,10 punten leidde. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3115,34 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan, tot 9943,05 punten.

Cruisemaatschappij Carnival kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal. Er werd een nettoverlies van bijna 4,4 miljard dollar geleden en Carnival verwacht ook voor de rest van het jaar verliezen door de crisis, omdat daardoor zijn cruiseschepen voor anker liggen. Het aandeel Carnival verloor 1,4 procent.

Supermarktketen Kroger opende eveneens de boeken. Kroger gaf aan geen prognoses voor het gehele jaar te kunnen geven vanwege de onzekerheid door de coronacrisis. De koers ging 3,1 procent omlaag.

Muziekstreamingdienst Spotify maakte een sprong van 12,7 procent. Het Zweedse bedrijf sloot een deal met AT&T waardoor het podcasts over cartoons van het merk DC Comics kan gaan aanbieden.

Winkelketen Francesca’s leverde 3 procent in. De verkoper van kleding en sieraden gaf aan dat de omzet zo hard geraakt is dat problemen dreigen als het bedrijf geen extra financiering kan vinden.

Farmaceut Biogen leverde 7,5 procent in. Het bedrijf verloor een rechtszaak over patenten van de maker van generieke medicijnen Mylan. Dat bedrijf werd juist 2,3 procent hoger gezet.

De euro was 1,1207 dollar waard, tegen 1,1217 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 38,90 dollar. Brentolie klom 2 procent in prijs tot 41,52 dollar per vat.