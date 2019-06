Kleine uitslagen op Europese beurzen

De Europese beurzen gingen vrijdag met kleine uitslagen het weekend in. Beleggers waren erg voorzichtig door de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Verder werd er vooral uitgekeken naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 562,39 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 778,66 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,2 procent.

De VS hebben de VN-Veiligheidsraad bijeengeroepen voor overleg over Iran. Eerder blies Donald Trump tien minuten voor een geplande aanval op Iran die militaire actie af omdat daardoor 150 mensen zouden kunnen omkomen. De president meldde op Twitter dat zo’n aanval niet ,,in verhouding zou staan” tot het neerschieten van een onbemande Amerikaanse drone door Iran eerder deze week.

Uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s Fastned kende een vliegende start bij zijn beursdebuut op het Damrak. De beginkoers bedroeg 11 euro en Fastned sloot op 52,99 euro. Er kon alleen in zogeheten depository receipts, ofwel ontvangstbewijzen voor aandelen, worden gehandeld. Het bedrijf stelde de uitgifte van nieuwe aandelen uit vanwege de toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid voor fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland.

Bij de middelgrote fondsen profiteerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM van een adviesverhoging door Deutsche Bank en won 2,4 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI kampten met een omzetalarm van het Britse chipbedrijf IQE (min 24,8 procent) en leverden tot 1,3 procent in. Onderaan in de MidKap stond kabel- en telecombedrijf Altice Europe dat 1,9 procent verloor.

De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1275 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog na de sterke stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 57,53 dollar. Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 65,19 dollar per vat.