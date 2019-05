Kleine uitslagen op Europese beurzen

De AEX-index in Amsterdam is woensdag nagenoeg vlak de handel uitgegaan. Elders in Europa bleven graadmeters ook dicht bij huis. Met de Europese verkiezingen voor de deur krijgt onzekerheid over de brexit de overhand en dat maakt beleggers voorzichtig. De markten blijven verder gespitst op ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De hoofdindex aan het Damrak sloot uiteindelijk op 552,97 punten. De MidKap daalde met 0,3 procent tot 758,04 punten. De beurs in Parijs sloot 0,1 procent lager. Frankfurt sloot met een winst van 0,2 procent. Londen eindigde de sessie 0,1 procent hoger.

Britse kiezers maken donderdag naar verwachting opnieuw hun onvrede duidelijk over de patstelling rond de brexit. Peilingen voorspellen dat aartsbrexiteer Nigel Farage en zijn Brexit Party met grote meerderheid de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië gaan winnen. Ondertussen lijkt de laatste brexitdeal van premier Theresa May om op geordende wijze uit de EU te stappen op weinig steun te kunnen rekenen in het Britse parlement. De koers van het Britse pond zakte naar het laagste niveau van het jaar.

Grootste daler in de AEX was staalconcern ArcelorMittal dat 1,9 procent kwijtspeelde. ING verloor 1,7 procent. De topman van Commerzbank (min 3,1 procent) lieten weten dat hij geen concreet bod heeft ontvangen van ING om gesprekken te beginnen over een eventuele overname van de Duitse bank.

In Londen verloor Marks & Spencer (M&S) dik 9 procent na cijfers. Ook kondigde de winkelketen een claimemissie aan voor de financiering van zijn samenwerkingsverband met online-supermarkt Ocado.

Royal Mail steeg 5 procent na een handelsbericht. Het Britse post- en pakketbedrijf snijdt flink in zijn dividend. Het bedrijf wil in de komende jaren fors investeren, om de activiteiten een zetje in de rug te geven. Branchegenoot PostNL verloor in Amsterdam 2,4 procent.

De euro was bij het slot van de handel 1,1159 dollar waard, gelijk aan een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper op 61,54 dollar. Brentolie daalde 1,8 procent in prijs tot 70,90 dollar per vat.