Kleine uitslagen op beurzen Azië

De beurzen in het Verre Oosten lieten donderdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers in Azië bleven voorzichtig rond de politieke ontwikkelingen in Washington, waaronder de benoeming van een nieuwe economische topadviseur door de Amerikaanse president Donald Trump.

Larry Kudlow wordt de opvolger van Gary Cohn die opstapte uit protest tegen de importheffingen op staal en aluminium. Kudlow is voorstander van een strenger Amerikaans beleid in de handel met China. Daardoor werd de vrees voor een handelsoorlog opnieuw aangewakkerd.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,1 procent hoger op 21.803,95 punten. In Hongkong noteerde de Hang Seng in de tussentijdse handel een plusje van 0,1 procent. De Kospi in Seoul ging 0,4 procent omhoog en de beurs in Sydney daalde 0,2 procent.