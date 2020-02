Kleine uitslagen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers zijn voorzichtig met het oog op de de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Tesla stond bij de winnaars omdat het zijn fabriek in China weer heeft heropend.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de vroege handel 0,1 procent lager op 29.085 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3325 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg een fractie tot 9572,16 punten.

Tesla won 7 procent. De fabriek in Shanghai werd eerder voor een langere periode stilgelegd vanwege het coronavirus. Google-moeder Alphabet stond nagenoeg vlak. Meer dan dertig boekingssites hebben bij de Europese Commissie geklaagd over Google. De zoekmachine zou zijn eigen reserveringsdiensten te veel aandacht geven bij zoekresultaten.

Kopieermachine- en printerfabrikant Xerox liet weten zijn overnamebod op branchegenoot HP Inc te verhogen, na eerder de deur te zijn gewezen. Het nieuwe bod is 24 dollar per aandeel, tegen een eerder bod van 22 dollar per aandeel. Xerox verloor 0,2 procent, HP stond bijna 5 procent hoger.

L Brands won 2,8 procent aan beurswaarde na berichten dat het bedrijf dicht bij een deal is om zijn lingeriemerk Victoria’s Secret te verkopen aan Sycamore Partners. De lingerieketen stond al enige tijd in de etalage. Een overeenkomst zou deze week al wereldkundig kunnen worden gemaakt.