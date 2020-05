‘Kleine transportondernemers lopen noodzakelijke steun mis’

Kleine transportondernemers zien een groot deel van het tweede coronasteunpakket aan zich voorbij gaan, terwijl ze wel zwaar te lijden hebben onder crisis. Dat stelt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Volgens TLN komen transportbedrijven met een tot vijf vrachtwagens niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in vaste lasten, omdat ze zijn ingedeeld bij een sector die hier niet voor in aanmerking komt.

Volgens TLN zijn er wel degelijk veel kleine wegtransporteurs die nog amper omzet draaien door de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemers die hun geld verdienen met goederenvervoer voor hard geraakte sectoren als de horeca of evenementenbranche. Tegelijkertijd lopen vaste lasten als leasekosten, verzekeringen en belastingen wel door.

Looncompensatie via de NOW-regeling is wel beschikbaar voor transportbedrijven. Een woordvoerder voor TLN legt uit deze regeling niet uithaalt voor de vele zelfstandige transportondernemers zonder personeel. Van alle 14.000 Nederlandse bedrijven met een vergunning voor een vrachtwagen, bestaat volgens de brancheorganisatie ruim een derde uit eenpitters.