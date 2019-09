Kleine plussen op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine plussen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De renteverlaging door de Federal Reserve een dag eerder ijlde nog na op de financiële markten.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 27.196 punten. De bredere S&P 500-index won 0,2 procent tot 3012 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 8202 punten.

De Fed haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. Met die stap werd op de financiële markten alom rekening gehouden. Volgens nieuwe projecties blijven de rentetarieven naar verwachting tot in 2020 in stand. Sommige kenners hoopten op extra stappen ter compensatie voor de negatieve effecten van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Bij de bedrijven wist techreus Microsoft de aandacht op zich gericht. Microsoft gaat voor 40 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Verder beloont de onderneming zijn aandeelhouders met een hoger dividend. Het aandeel Microsoft won 1,6 procent.

Winkelketen Target kondigde op zijn beurt aan voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het opkoopprogramma moet in de loop van volgend jaar worden afgerond. Target won 1,5 procent.