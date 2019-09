Kleine plussen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden plussen de dag uitgegaan. Beleggers reageerden op nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). Positieve signalen over verdere dooi in de gespannen relaties tussen de Verenigde Staten en China voedden bovendien de hoop dat de handelsoorlog niet verder ontspoort.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de plus op 27.182,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,3 procent hoger gezet op 3009,57 punten en schermenbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 8194,47 punten.

De ECB grijpt flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat tot nader order obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren. Verdere rentestappen werden niet uitgesloten.

Aan het handelsfront namen zowel de VS als China stappen om wat goodwill te kweken met het oog op nieuwe gesprekken die volgende maand moeten plaatsvinden. Zo stelde de Amerikaanse president Donald Trump bepaalde importheffingen twee weken uit en zou er gewerkt worden aan een tussendeal. China kocht op zijn beurt meer Amerikaanse sojabonen in dan het sinds juni had gedaan en wil de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toestaan.

Aan het bedrijvenfront daalde softwareconcern Oracle 4,3 procent. Het bedrijf maakte bekend dat mede-topman Mark Hurd tijdelijk zijn functie neerlegt om gezondheidsredenen. Ook waren de kwartaalcijfers minder sterk dan verwacht. Ook supermarktketen Kroger (plus 0,1 procent) opende de boeken. Het concern deed het juist beter dan verwacht.

Google schikte een belastingzaak in Frankrijk voor in totaal ongeveer 1 miljard euro. Het aandeel van Google-moeder Alphabet steeg 1,2 procent.

De beursgang van SmileDirectClub liep uit op een teleurstelling. De aandelen waren geprijsd op 23 dollar, maar zakten direct weg. Uiteindelijk sloot de beursdebutant bijna 28 procent in de min. SmileDirectClub verkoopt online een soort beugels.

De euro werd iets minder waard ten opzichte van de dollar en was 1,1065 dollar waard, tegen 1,1057 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 55,15 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,6 procent tot 60,46 dollar per vat.