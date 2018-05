Kleine plussen op Europese beurzen

De meeste Europese beurzen staan donderdag licht in het groen. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de hervatting van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak was Altice een uitblinker na goed ontvangen resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 566,10 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden ArcelorMittal en Signify, de nieuwe naam van Philips Lighting, ex-dividend. De MidKap steeg 0,5 procent tot 804,37 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen zakte 0,1 procent.

De beurs in Milaan won 0,6 procent. De Italiaanse hoofdindex verloor een dag eerder 2,3 procent door de vrees dat de aankomende regering de Europese Centrale Bank (ECB) wil vragen om 250 miljard euro aan Italiaanse staatsleningen kwijt te schelden. Volgens mogelijke coalitiepartij Lega is daar echter geen sprake van.

Altice was koploper in de AEX met een winst van 9,5 procent. Het kabel- en telecomconcern, dat wordt omgedoopt tot Altice Europe, trok in het eerste kwartaal meer klanten aan in de belangrijke Franse markt. Volgens oprichter Patrick Drahi laten de resultaten zien dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn prestatieverbeteringsprogramma.

NN Group (plus 0,2 procent) kwam ook met een kwartaalbericht. De verzekeraar kondigde aan nog dieper in de kosten te gaan snijden. Ontslagen worden niet uitgesloten.

Bij de kleinere bedrijven boekte Pharming voor het eerst een kwartaalwinst. Het biotechnologiebedrijf daalde desondanks 7,8 procent. Bouwer VolkerWessels zag het kwartaalresultaat flink dalen en zakte 3 procent.

In Frankfurt viel het handelsbericht van Ceconomy in goede aarde. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt won 6 procent. A.P. Møller-Maersk kelderde 9,1 procent in Kopenhagen na een onverwacht kwartaalverlies van de containervervoerder.

In Londen maakte Ocado een koerssprong van 43 procent. Beleggers reageerden verheugd op een exclusieve deal van de Britse onlinesupermarkt met het Amerikaanse supermarktconcern Kroger. Thomas Cook ging 3,3 procent omlaag na tegenvallende resultaten van het Britse reisbureau.

De euro was 1,1813 dollar waard, tegen 1,1785 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 72,07 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 79,83 dollar per vat.