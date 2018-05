Kleine plussen op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met kleine winsten gesloten. Beleggers trokken zich weinig aan van oplaaiende geopolitieke spanningen nu Noord-Korea een top met Zuid-Korea heeft afgezegd. Op het Damrak verwerkten beleggers cijfers van onder meer bouwer Heijmans en softwarebedrijf Tie Kinetix.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 565,13 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 800,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs sloten tot 0,3 procent hoger.

Op de lokale markt kreeg Tie Kinetix een flinke tik. Het softwarebedrijf leed in de eerste jaarhelft een flink verlies. Ook het bedrijfsresultaat en de omzet gingen stevig omlaag. Het aandeel werd 6,4 procent lager gezet.

Heijmans verloor 4,1 procent. Het bouwbedrijf kampte de afgelopen jaren met tegenvallers bij grote projecten, maar lijkt de weg naar boven te hebben teruggevonden.

Grootste daler in de AEX was ABN AMRO met een verlies van 2,2 procent na een adviesverlaging door ING. Andere banken en verzekeraars deden ook een stapje terug. Zo leverde NN Group 1,3 procent in en stond ING 0,8 procent lager. Sterkste stijger was Philips met een plus van 1,9 procent. Ook Signify, het voormalige Philips Lighting, deed het goed en won 1,3 procent.

In de MidKap sloot Wereldhave de rij met een min van 4 procent. HSBC verlaagde het advies voor het vastgoedbedrijf. Koploper was metalengroep AMG met een winst van 3,1 procent.

Esperite steeg 2,4 procent. Het stamcelbedrijf heeft het belang van 50 procent in het in 2013 opgerichte CryoSave South Africa overgenomen van financieel dienstverlener Ecsponent. Esperite verwacht dat de deal direct positief bijdraagt aan de resultaten.

In Londen won Burberry 3,6 procent. Het Britse modehuis boekte afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht. Het Britse softwarebedrijf Micro Focus dikte 6,2 procent aan na een positief handelsbericht.

In Parijs klom het Franse industrieconcern Alstom 3,8 procent na goed ontvangen resultaten. Elior Group kelderde 14 procent na een winstalarm van het Franse cateringbedrijf.

De euro was 1,1785 dollar waard, tegen 1,1865 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 71,11 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 78,23 dollar per vat.