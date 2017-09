Kleine plussen op Europese beurzen

De belangrijkste Europese beursgraadmeters stonden dinsdag na een aarzelend begin overwegend licht in de plus. Vooral de oliegerelateerde aandelen en grondstoffenbedrijven waren in trek bij beleggers. De koerswinsten bleven echter beperkt door de aanhoudende onrust rond Noord-Korea.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 528,55 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 812,79 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,2 procent bij. De Londense FTSE-index bleef wat achter met een min van 0,1 procent.

Grootste stijger in de AEX waren staalproducent ArcelorMittal en speciaalchemiebedrijf DSM met winsten van 1,5 en 1,4 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell stegen 0,9 en 0,8 procent. Grootste daler was digitaal beveiliger Gemalto met een min van 1,5 procent.

Verf- en chemieconcern AkzoNobel zakte 0,7 procent, na een adviesverlaging door Société Générale. Zorgtechnologiebedrijf Philips verloor 0,3 procent. Philips-dochter Spectranetics moet in de Verenigde Staten een ballonkatheter terugroepen. Door een fout in de fabricage kan de ballon op een andere plek terechtkomen en niet werken.

In de MidKap voerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM de stijgers aan met een winst van 1,2 procent. Kunstmestproducent OCI volgde met een plus van 1 procent. Bouwer BAM bleef onveranderd, na de koersdaling van 4,6 procent een dag eerder. Chiptoeleverancier Besi sloot de rij met een min van 1,5 procent. Beursintermediair Flow Traders volgde met een verlies van 1,3 procent na een adviesverlaging door UBS.

Pharming dikte op de lokale markt bijna 7 procent aan. Het biotechnologiebedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Inceptua Medicines Access voor het beschikbaar stellen van Ruconest in alle landen waar het medicijn nog niet via de gewone kanalen verkrijgbaar is.

In Zürich klom Nestlé 1,1 procent na bekendmaking van de nieuwe strategie. Het Zwitserse levensmiddelenconcern mikt daarbij op een onderliggende operationele winstmarge van 17,5 tot 18,5 procent in 2020.

De euro was 1,1822 dollar waard, tegen 1,1854 dollar een dag eerder. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 51,99 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 58,68 dollar per vat.