Kleine plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine plussen aan de handel begonnen. Beleggers verwerken een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banencijfers spelen een belangrijke rol bij het beleid van de Federal Reserve. Het sentiment werd de voorbije dagen al bepaald door berichten over de mogelijkheid van renteverlagingen door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 25.834 punten. De S&P 500 won 0,5 procent op 2856 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 7654 punten.

Afgelopen maand kwamen er 75.000 nieuwe banen bij, in plaats van de 175.000 waar door kenners op werd gerekend. De handelsspanningen tussen de VS en China lijken door te werken op de Amerikaanse economie. Het werkloosheidscijfer bleef rond de laagste stand in vijftig jaar. Financiƫle fondsen stonden onder druk na het tegenvallende banenrapport.

Beyond Meat maakte een koerssprong van ruim 27 procent. De maker van vleesvervangers, die recent zijn beursdebuut maakte, kwam donderdag nabeurs met veel beter dan verwachte cijfers.