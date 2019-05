Kleine plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers zoeken naar richting na de tegenstrijdige signalen van de afgelopen dagen over het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. President Donald Trump tekende woensdag een decreet dat het Chinese technologiebedrijf Huawei beperkt om zijn apparatuur in de VS te verkopen.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,4 procent in de plus op 25.754 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,4 procent omhoog naar 2861 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 7840 punten.

Door het decreet van Trump is Huawei op een zwarte lijst gezet. Als het decreet een wet wordt moeten Amerikaanse bedrijven een vergunning aanvragen om zaken te doen met de telecomgigant. Chipbedrijven Qualcomm (min 3,4 procent) en Micron Technology (min 2,8 procent) reageerden op het nieuws.

Walmart ging 2,7 procent omhoog. De supermarktketen haalde met de groei van vergelijkbare verkopen in de VS zijn beste eerste kwartaal in negen jaar. Cisco Systems (plus 4,2 procent) kwam naar buiten met een beter dan verwachte omzetprognose voor het lopende kwartaal. Tesla (min 0,9 procent) stuurde na twee incidenten in Azië een automatische update uit die het risico op brand bij zijn elektrische auto’s moet tegengaan.

Amerikaanse banken kunnen eveneens op aandacht rekenen. Citigroup en JPMorgan Chase kregen boetes van de Europese Commissie vanwege verboden kartelafspraken bij de handel in valuta’s. Citigroup steeg 0,9 procent, JP Morgan Chase werd 1,2 procent hoger gezet.