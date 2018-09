Kleine plus voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst gesloten. Ook elders in Europa waren plussen te zien. De hoop dat de Verenigde Staten en China de handelsgesprekken zullen hervatten bleef het sentiment ondersteunen. Op het Damrak profiteerde verzekeraar NN Group van een adviesverhoging. Ahold Delhaize kampte daarentegen met een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 540,53 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 778,16 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Verzekeraar NN Group stond bij de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 2 procent na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 4,4 procent na tegenvallende omzetcijfers van de Amerikaanse branchegenoot Kroger en een adviesverlaging door UBS.