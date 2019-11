Kleine plus voor AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst de handel uit gegaan. Beleggers trokken zich op aan bemoedigende berichten van het handelsfront. Volgens China is er consensus bereikt bij het beslechten van enkele gevoelige onderwerpen in de gesprekken met de Verenigde Staten. Elders in Europa bleven graadmeters dicht bij huis.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 0,2 procent in de plus op 597,59 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 886,85 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen wonnen 0,1 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent.

Betalingsbedrijf Adyen won bijna 2 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. Aandeelhouder Pentavest heeft 310.000 aandelen van het betaalbedrijf verkocht aan institutionele beleggers. Daarbij werd een prijs van 658 euro per aandeel gehanteerd. ING Groep eindigde onderaan in de AEX met een verlies van 1,3 procent.

Bij de middelgrote bedrijven sloot navigatiedienstverlener TomTom bovenaan met een plus van 3,6 procent. Uitbater van fitnessscholen Basic-Fit sloot de rij in de MidKap met een min van 1,2 procent. Bij de kleinere bedrijven verloor ForFarmers 1,3 procent. Het veevoerbedrijf draagt Roeland Tjebbes voor als opvolger van financieel topman Arnout Traas.

Op de lokale markt won Curetis bijna 11 procent. Daarmee zette het biotechbedrijf zijn opmars voort. Curetis steeg een dag eerder al ruim 30 procent na een positieve handelsupdate.

Automaker Volkswagen verloor in Frankfurt 0,6 procent. Bij dochter Audi verdwijnen in Duitsland 9500 banen. Gedwongen ontslagen zouden daarbij worden uitgesloten.

De La Rue raakte bijna een kwart aan beurswaarde kwijt in Londen. De Britse drukkerij van paspoorten en bankbiljetten schrapt zijn dividend na tegenvallende halfjaarcijfers. In Parijs won Faurecia 2,7 procent. De maker van auto-onderdelen rekent tegen 2022 op recordomzetten en -winsten geholpen door de overname van het Japanse Clarion.

De euro was 1,1014 dollar waard tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 58,09 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 63,82 dollar per vat.