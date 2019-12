Kleine minnen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen de dag uitgegaan. De koersen schommelden de hele dag heen en weer tussen winst en verlies, maar grote verschillen bleven uit. Beleggers bleven ondanks berichten over mogelijk uitstel van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen voorzichtig.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 27.881,72 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging eveneens 0,1 procent omlaag tot 3132,52 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 8616,18 punten.

De extra tarieven op Chinese goederen zouden per 15 december ingaan. De naderende deadline voor extra handelstarieven hing als een schaduw boven de markt. Amerikaanse en Chinese onderhandelaars zijn echter in overleg over uitstel, wat het sentiment op de beursvloer goed deed.

Bij de bedrijven weet onder meer streamingdienst Netflix de aandacht op zich gericht. Het aandeel kreeg een adviesverlaging aan de broek en leverde 3,1 procent in. Kenners van Needham menen dat concurrentie en prijsdruk een risico vormen voor de onderneming.

Verder is er aandacht voor het Canadese Hudson’s Bay, dat ook een notering heeft in New York. Uit een handelsupdate van de winkelketen viel onder meer op te maken dat het bedrijf kampt met een lagere winstgevendheid. Het aandeel leverde 3,3 procent in. Domino’s Pizza (min 0,4 procent) maakte bekend dat zijn voorzitter Stephen Hemsley per 29 december opstapt.

Google-moeder Alphabet bleef vrijwel vlak na berichten dat de Amerikaanse justitie de overname van Fitbit door Google gaat onderzoeken. Ook automakers staan in de schijnwerpers. Brancheorganisaties in de auto-industrie wereldwijd, waaronder de Amerikaanse AAPC, zijn bezorgd over de impasse waar Wereldhandelsorganisatie (WTO) in verzeild is geraakt. General Motors (GM) en Fiat Chrysler daalden tot 0,7 procent.

De euro was 1,1094 dollar waard tegen 1,1090 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 59,30 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 64,38 dollar.