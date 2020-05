Kleine minnen op terughoudende beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag overwegend kleine minnen zien. Kritische geluiden over de onderzoeksresultaten van het mogelijke coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak stonden de banken en verzekeraars onder druk na tegenvallende handelsberichten van branchegenoten ASR en Rabobank.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 521,67 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 697,09 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren 0,4 procent. Parijs zakte 0,9 procent.

De medische nieuwssite STAT News meldde dat verschillende vaccindeskundigen vinden dat het farmaceutische bedrijf Moderna niet genoeg informatie heeft verstrekt om te bepalen hoe effectief het mogelijke coronavaccin van het bedrijf is. De hoop op een vaccin zorgde maandag nog voor een stevige rally op de beurzen.

Sterkste stijgers in de AEX waren betaalbedrijf Adyen, techinvesteerder Prosus en speciaalchemieconcern DSM met winsten van rond 2 procent. De banken ABN AMRO en ING verloren 2,7 en 2 procent na een winstalarm van concurrent Rabobank. Rabobank, die zelf geen beursnotering heeft, verwacht dat de winstgevendheid dit jaar hard geraakt zal worden door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie.

Ook ASR (min 2,9 procent) kwam volgens analisten van KBC Securities met een verrassende winstwaarschuwing. De verzekeraar draaide een zwak eerste kwartaal en lijkt volgens de analisten een grotere impact te voelen van de coronacrisis dan branchegenoten. Concurrenten Aegon en NN Group verloren 2,8 en 2,1 procent.

Just Eat Takeaway zakte 2,6 procent. Aandeelhouder SM Trust biedt zijn volledige belang van 3,75 procent in de maaltijdbezorger voor 93,50 euro per aandeel te koop aan. Dat is een korting van bijna 3,2 procent op de slotkoers van dinsdag.

In Londen won Marks & Spencer 7 procent. De Britse retailer gaat zijn herstelprogramma versnellen na een winstdaling van 21 procent in het afgelopen boekjaar. Rolls-Royce verloor 2,7 procent. De Britse bouwer van vliegtuigmotoren schrapt minstens 9000 banen vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de virusuitbraak. Er werken wereldwijd ongeveer 52.000 mensen bij Rolls-Royce.

De euro was 1,0951 dollar waard tegen 1,0937 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 32,15 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 35,09 dollar.