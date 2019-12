Kleine minnen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten maandag kleine minnen zien. Beleggers deden het rustig aan op de laatste volle handelsdag van het jaar. De beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen zijn dinsdag nog een halve dag open. De financiële markten in Frankfurt, Zürich en Milaan zijn op oudjaarsdag gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 608,81 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 914,05 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren elk 0,4 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,6 procent en stevent af op een jaarwinst van dik 25 procent.

Hekkensluiter in de AEX was tankopslagbedrijf Vopak met een verlies van 1,3 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group gingen aan kop met winsten van 0,4 procent.

KPN verloor 0,4 procent. Het telecomconcern heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van bijna 3,5 miljoen euro. Ook concurrenten Tele2, T-Mobile en Vodafone hebben miljoenenboetes gekregen voor het onjuist en onvolledig informeren van klanten op hun websites. De bedrijven hebben bezwaar aangetekend tegen die beslissing.

In de MidKap stond Fugro (plus 2,2 procent) bovenaan. De bodemonderzoeker wordt volledig eigenaar van dochter Seabad Geosolutions. De Franse branchegenoot CGG doet zijn belang in de joint venture over aan Fugro. Als onderdeel van de deal betaalt CGG 35 miljoen dollar aan Fugro.

Pharming klom 0,2 procent bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog neemt alle aan het Zweedse Orphan Biovitrum (Sobi) gelicentieerde markten voor zijn medicijn Ruconest terug. Pharming betaalt daarvoor 7,5 miljoen euro. De transactie draagt direct bij aan de winstgevendheid.

Heijmans won 0,5 procent. De bouwer heeft een opdracht van ruim 40 miljoen euro binnengesleept voor de bouw van een datacenter. In Milaan verloor EssilorLuxottica ruim 2 procent. De brillengigant heeft een grote fraude ontdekt bij een eigen fabriek in Thailand.

De euro noteerde op 1,1193 dollar tegen 1,1174 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 61,91 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 68,61 dollar per vat.