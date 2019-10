Kleine minnen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten vrijdag kleine minnen zien. Beleggers verwerkten de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers en hielden met een schuin oog de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Op het Damrak werd de handelsupdate van KPN goed ontvangen. Bodemonderzoeker Fugro verloor terrein na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 581,16 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 863,30 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen zakte 0,5 procent. De Britse regering wil het Lagerhuis maandag opnieuw vragen om vervroegde verkiezingen.

Koploper bij de hoofdfondsen was KPN met een plus van ruim 2 procent. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst, mede dankzij kostenbesparingen. Biotechnoloog Galapagos, die ook met een handelsbericht kwam, won 0,2 procent.

In de MidKap stond Fugro onderaan met een verlies van 3 procent. De resultaten van de bodemonderzoeker hebben zich afgelopen kwartaal verder hersteld, maar de omzetgroei bleef beperkt. Signify daalde 1,9 procent. Het verlichtingsbedrijf is pessimistischer geworden over de winstgevendheid dit jaar. Fitnessketen Basic-Fit (plus 3,9 procent) was de sterkste stijger.

Wereldhave daalde 0,5 procent. Het vastgoedfonds zag de bezettingsgraad dalen, mede door het faillissement van kledingketen CoolCat. Bij de kleinere bedrijven steeg Beter Bed 2,2 procent. Volgens analisten van KBC Securities was de kwartaalupdate van de beddenverkoper bemoedigend.

AB InBev ging bijna 10 procent onderuit in Brussel. De brouwer bracht in het derde kwartaal minder bier aan de man. Concurrent Heineken daalde 1,5 procent en was de grootste verliezer in de AEX.

In Parijs werden de kwartaalcijfers van Kering, het moederbedrijf van Gucci, beloond met een koerswinst van 9 procent. De Franse computerspelmaker Ubisoft zag 20 procent aan beurswaarde verdampen na een winstalarm. In Londen vielen de resultaten van de Britse bank Barclays (plus 1,7 procent) in de smaak bij beleggers.

De euro was 1,1118 dollar waard, tegen 1,1095 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 56,14 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 61,62 dollar per vat.