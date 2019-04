Kleine minnen op Europese beurzen

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen maandag licht omlaag. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. Daarnaast werd uitgekeken naar de stroom van bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, die later deze week naar buiten komen. Op het Damrak werd het kwartaalbericht van Philips positief ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 565,99 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 818,59 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

Philips stond bovenaan bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. Het zorgtechnologieconcern blijft gestaag groeien. Het bedrijf voerde in de eerste maanden van het jaar winst en omzet op. Topman Frans van Houten sprak in een toelichting van een „redelijke start van het jaar”. De aandelen van bierbrouwer Heineken (min 1,3 procent) en verfconcern AkzoNobel (min 1,4 procent) noteerden ex-dividend.

In de MidKap voerde Altice Europe de stijgers aan met een plus van meer dan 3 procent. Het kabel- en telecomconcern kreeg een koopadvies van Goldman Sachs. Ook wil het bedrijf het kapitaal verkleinen door eigen aandelen in te trekken. Concreet betreft het 685 miljoen aandelen A die worden geschrapt.

Boskalis dikte 1,8 procent aan. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft een klus binnengesleept voor het leggen van de exportkabels voor het offshore windpark Hornsea 2. Het contract heeft een waarde van meer dan 100 miljoen euro.

Bayer zakte ruim 2 procent in Frankfurt. De raad van commissarissen van de Duitse chemiereus staat achter topman Werner Baumann. Aandeelhouders zijn echter ontevreden over de strategie van de topman. Bayer nam onder leiding van Baumann het Amerikaanse Monsanto over en zag miljarden aan beurswaarde verdampen vanwege rechtszaken over het onkruidverdelgingsmiddel Roundup van Monsanto, dat kanker zou veroorzaken.

De euro noteerde op 1,1162 dollar, tegen 1,1158 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 62,60 dollar. Brent zakte 1,3 procent in prijs tot 71,21 dollar per vat.