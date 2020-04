’Kleine minderheid zzp’ers in bouw vraagt steun om crisis aan’

Van de zzp’ers in de bouw heeft tot dusver maar een beperkt deel last van de coronacrisis. Bijna de helft heeft nu nog net zo veel werk en inkomen als voor de crisis. Slechts één op de vijf heeft ondersteuning gevraagd omdat zijn inkomen tot onder het bijstandsniveau is gedaald. Eén op de drie vreest dat te moeten doen. Dat komt naar voren uit een enquête van Zelfstandigen Bouw onder haar leden.

Vooral het werk voor particulieren is teruggelopen; 45 procent van de ondervraagden krijgt nu minder werk van particuliere opdrachtgevers. Leden geven aan dat vooral ouderen opdrachten afzeggen of uitstellen uit vrees voor het virus. Bijna een kwart van de ondervraagden ziet ook opdrachten voor aannemers afnemen.

Van de zzp’ers in de bouw heeft nu 17 procent helemaal geen inkomsten meer. Onder hen zijn mensen die tot een risicogroep behoren en daarom thuisblijven.