Kleine koersuitslagen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen. Ook wordt gewacht op de ondertekening van het Amerikaans-Chinese handelsakkoord, die voor woensdag op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 611,27 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 928,81 punten. Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Parijs bleef vlak.

ABN AMRO was koploper in de AEX met een winst van 1,5 procent. Het besluit van de bank om de spaarrente op nul te zetten en vermogende spaarders te laten betalen is volgens analisten van ING positief. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een min van 1,1 procent na een adviesverlaging door MainFirst Bank.

In de MidKap was Takeaway (plus 1,4 procent) in trek. Het maaltijdbestelbedrijf verwerkte in 2019 duidelijk meer bestellingen dan een jaar eerder. Vooral in Duitsland groeide het bedrijf hard dankzij de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero.

De biotechnologiebedrijven stonden in de schijnwerpers op het Damrak. Pharming zette 125 miljoen euro aan nieuwe converteerbare obligaties in de markt en zakte 4,7 procent. Branchegenoot Vivoryon Therapeutics dikte ruim 13 procent aan. Het voormalige Probiodrug gaat samen met het Deense Nordic Bioscience aan de slag bij de ontwikkeling van een medicijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Curetis kreeg er bijna 14 procent bij. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechnologiebedrijf is begonnen met de commerciële lancering van een nieuwe toepassing van zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten. Bang & Olufsen steeg 0,9 procent in Kopenhagen. De Deense maker van luxe tv’s en geluidsapparatuur leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd.

De euro was 1,1131 dollar waard tegen 1,1138 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 58,27 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 64,50 dollar per vat.