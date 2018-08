Kleine friet en minder chips door slechte oogst

De aardappeloogst in West-Europa zal dit jaar 15 tot 25 procent lager uitvallen. Dat resulteert in kleinere friet en minder chips.

Dinsdag luidde de West-Europese telersorganisatie NEPG de noodklok over de toekomstige aardappeloogst. Uit steekproeven blijkt dat voor ongeveer de helft van de percelen in West-Europa de regen te laat is gekomen. De oogst kan volgens deskundigen tot een kwart lager uitvallen.

Van de aardappelen gaat zo’n 70 procent naar verwerkende bedrijven, zoals friet- en chipsmakers. Die verwachten dan ook dat de friet straks kleiner zal zijn. In dagblad Trouw van woensdag zegt chipsfabrikant Roger & Roger –van onder meer Croky– de productie van sommige smaken chips terug te schroeven.

De NEPG verwacht dat verwerkende bedrijven boeren niet hard zullen aanpakken als ze de in het contract vastgelegde volumes niet kunnen leveren.

Nederlandse boeren en tuinders die deze zomer zijn getroffen door de aanhoudende droogte kunnen mogelijk hun belastingen later betalen. Volgens de brancheorganisatie LTO Nederland kunnen agrariërs uitstel aanvragen bij de fiscus als ze in staat zijn aan te tonen dat ze door de droogte krap bij kas zitten.

Bestaand beleid

Het ministerie van Financiën laat weten dat het gaat om al langer bestaand beleid. Daarbij moet nog steeds in ieder individueel geval worden aangetoond dat de droogte er de oorzaak van is dat er niet betaald kan worden. Pas als aan een aantal voorwaarden is voldaan, komt een ondernemer in aanmerking voor uitstel bij de Belastingdienst. Er is dus geen sprake van een maatregel waarbij de droogte voor alle boeren is aangemerkt als een bijzondere omstandigheid.