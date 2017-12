„Kleine belegger voorziet voorspoedig 2018”

De kleine Nederlandse belegger blijft ook in 2018 positief over het beursklimaat. Volgens onderzoek van onlinebroker BinckBank wordt alom gerekend om een verdere stijging van de AEX-index op het Damrak.

BinckBank peilde deze maand bij zijn 200.000 beleggende klanten wat hun voorspellingen zijn voor 2018. Gemiddeld rekenen de Binck-beleggers erop dat de AEX volgend jaar oploopt tot 565,99 punten, van circa 548 punten nu. Ruim 20 procent ziet zelfs een stand van 600 punten of hoger, maar daarentegen ziet een op de tien beleggers de AEX op 500 punten of lager eindigen.

Dit jaar jaar liepen de aandelenkoersen wereldwijd al flink op. Op Beursplein 5 speelden ook de nodige overnameperikelen. Daarbij was AkzoNobel, dat in het vizier kwam van het Amerikaanse PPG, het meest in het oog springende mikpunt.

Volgens kleine beleggers moet het Nederlandse verf- en chemieconcern ook komend jaar nog rekening houden met de nodige interesse. Ze zien AkzoNobel in 2018 wederom als de belangrijkste overnameprooi op het Damrak, op de voet gevolgd door KPN.

Beleggers konden in de enquête ook aangeven welke Nederlandse beursbedrijven het volgens hen komend jaar goed zullen doen op de beurs. Bovenaan in die lijst staan Ahold Delhaize en Shell. Bij de favoriete buitenlandse aandelen scoren Apple en Amazon het hoogst.