Klein verlies voor Nikkei-index

De effectenbeurs in Japan is vrijdag na een schommelende sessie met een klein verlies gesloten. Net als in de Verenigde Staten stonden vooral de chipbedrijven onder druk na de tegenvallende vooruitzichten van chipgigant TSMC. Het Taiwanese bedrijf kampt met een zwakkere vraag naar smartphones.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de min op 22.162,24 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 1,9 procent en boekte daarmee de vierde weekwinst op rij. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest zakten tot 2,2 procent. In Taiwan raakte TSMC ruim 6 procent kwijt. Dat is het grootste dagverlies sinds juli 2013.

De Japanse financiƫle ondernemingen profiteerden daarentegen van de gestegen rentes op de Amerikaanse obligatiemarkten. De verzekeraars Dai-ichi Life en MS&AD Insurance wonnen 2 en 0,6 procent. Takeda Pharmaceutical zakte bijna 5 procent, nadat zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot Shire opnieuw een overnamevoorstel van de Japanners had afgewezen.

Elders in het Verre Oosten stonden de beurzen onder druk door verliezen in de technologiesector. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent en in Seoul daalde de Kospi 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung en chipmaker SK Hynix leverden 2,3 en 4,3 procent in.