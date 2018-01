Klein verlies voor beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien op de aandelenmarkten. Op het Damrak was Altice opnieuw een flinke daler. Air France-KLM had last van een adviesverlaging, terwijl AkzoNobel juist profiteerde van een hoger beleggingsadvies.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 558,89 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 847,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in, Londen ging 0,2 procent vooruit.

Sterkste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice met een min van 6,7 procent. De koers stond onder druk door zorgen over de Europese activiteiten van het door hoge schulden geplaagde bedrijf. Verf- en chemieconcern AkzoNobel ging aan kop in de hoofdindex met een winst van 2,3 procent dankzij een adviesverhoging door Bank of America.

In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een verlies van 2,9 procent na een adviesverlaging door HSBC. De krant Il Sole 24 Ore meldde daarnaast dat de luchtvaartgroep samen met de Britse prijsvechter easyJet zich mogelijk toch mengt in de overnamestrijd rond de failliete Italiaanse branchegenoot Alitalia. Chiptoeleverancier Besi was de grootste winnaar bij de middelgrote fondsen met een koersstijging van ruim 2 procent.

Op de lokale markt won RoodMicrotec 5,7 procent. De chiptester zag de omzet vorig jaar met 16 procent stijgen. Topman Martin Sallenhag benadrukte dat Rood het nieuwe jaar is ingegaan met een historisch hoge orderportefeuille.

In Londen zakte Tesco 4,5 procent. Het Britse supermarktconcern zette tijdens de belangrijke kerstperiode minder om dan verwacht. Kleding- en voedingsketen Marks & Spencer verloor 7 procent na dalende verkopen in het afgelopen kwartaal.

In Kopenhagen daalde juwelenverkoper Pandora bijna 11 procent na tegenvallende cijfers. De Deense audioproducent Bang & Olufsen klom 15,5 procent tot het hoogste niveau in tien jaar na een verhoging van de winstverwachting. Richemont won in Zürich 0,6 procent. De Zwitserse producent van luxegoederen heeft rond de feestdagen uitstekende zaken gedaan.

De euro was 1,2043 dollar waard, tegen 1,1965 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 64,44 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 69,68 dollar per vat.