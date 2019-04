Klein verlies voor AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam leed maandag een klein verlies. Ook de andere Europese beurzen gingen licht omlaag. De beurshandel stond vooral in het teken van de ingelaste EU-top over de brexit en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die beide later deze week op de agenda staan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 561,91 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 803,25 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren 0,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in februari.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was verfconcern AkzoNobel met een verlies van bijna 1 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Betaalbedrijf Adyen daalde 0,9 procent na een negatief rapport van KBC Securities. Staalmaker ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent.

In de MidKap stond navigatiebedrijf TomTom onderaan met een min van 0,9 procent. Kunstmestproducent OCI ging aan kop met een plus van 1,4 procent. Air France-KLM zakte 0,7 procent. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern vervoerde in maart 3,1 procent meer passagiers. Het aantal reizigers bij KLM daalde afgelopen maand met 1,2 procent, terwijl bij zusterbedrijf Air France sprake was van een stijging met 5,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Euronext 1,6 procent. De beursexploitant heeft een positieve aanbeveling gekregen van de Noorse financiële toezichthouder inzake een overname van Oslo Børs. Waakhond Finanstilsynet laat het ministerie van Financiën weten dat Euronext zou moeten worden goedgekeurd als een geschikte eigenaar van de Noorse beursuitbater.

De euro was 1,1227 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op vrijdag. De olieprijzen tikten de hoogste niveaus aan van dit jaar, mede door het oplopende geweld in het olierijke Libië. De prijzen worden ook gestuwd door de productiebeperkingen van de OPEC en de problemen in Venezuela. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 63,38 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 70,63 dollar per vat.