Klein protest bij vergadering FNV-ledenparlement

Een kleine groep boze FNV-leden protesteert voorafgaand aan de vergadering van het ledenparlement tegen de hervorming van het pensioenstelsel. De vakbondsleden vinden dat een nieuwe stelsel niet nodig is om de pensioenen te kunnen verhogen, en hopen dan ook dat het 105-koppige parlement tegen de uitwerking van het pensioenakkoord stemt.

„Alles wat veranderd zou moeten worden om te indexeren, kan ook in het huidige stelsel met een hogere rekenrente”, stelt een van de demonstranten. Volgens hem groeit de steun voor hun standpunt binnen FNV. „Steeds meer mensen denken hetzelfde. We zijn vorig jaar gierend op het verkeerde been gezet. Ons verhaal was niet mogelijk.”

De groep van zo’n tien protesterende FNV-leden heeft bordjes waarop „AOW 65! Geen gokpensioen” en „Met Han en Tuur gepensioneerden zuur” staat, waarbij die laatste leuze op voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga slaat.