Kledingwinkelketen Witteveen weer failliet

Dameskledingverkoper Witteveen is wederom failliet verklaard. De onderneming had, na een eerder bankroet en opvolgende doorstart enkele jaren terug, nog dertig filialen over. Die blijven voorlopig nog wel open.

Bij Witteveen werken circa 150 mensen, waarvoor inmiddels ontslag is aangevraagd. Een curator onderzoekt momenteel een doorstart. Er hebben zich een paar geïnteresseerde partijen gemeld, zo gaf hij desgevraagd aan. De partijen worden geïnventariseerd, en de curator hoopt over enkele weken meer zicht en duidelijkheid te hebben.