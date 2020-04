Kledingretailer Zalando gaat mondkapjes verkopen

Online kledingverkoper Zalando voegt in de komende weken mondkapjes van textiel toe aan zijn assortiment. De opbrengst van de verkoop daarvan gaat naar een goed doel, meldt het Duitse bedrijf.

In Duitsland beveelt de regering mensen aan mondkapjes te dragen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Ook in andere landen geldt zo’n advies. In Nederland is dat niet het geval. Het kabinet zegt af te gaan op het advies van deskundigen, die zeggen dat het algemeen gebruik van mondkapjes niets uithaalt.

Zalando zag net als andere kledingverkopers een dip in de verkopen door alle coronamaatregelen. Desondanks nam de omzet in het eerste kwartaal volgens voorlopige cijfers met circa een tiende toe tot 1,5 miljard euro. „En de eerste weken van april stemmen ons optimistisch over het tweede kwartaal”, aldus financieel topman David Schröder.