Kledingketen H&M voert omzet op

Het Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald. In het eind mei afgesloten tweede kwartaal steeg de omzet met 11 procent tot 57,5 miljard kroon, omgerekend 5,4 miljard euro.

Het was het vijfde kwartaal op rij met omzetgroei voor de kledingverkoper. Op basis van constante wisselkoersen nam de omzet met 6 procent toe. H&M zegt dat de transformatie van de onderneming op koers ligt. Daarbij is het bedrijf bezig zijn distributienetwerk opnieuw in te richten met investeringen in online, terwijl overtollige voorraden worden weggewerkt.