Klappen voor Tesla op lager Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Tesla kreeg een forse klap nadat de maker van elektrische auto’s opnieuw een kwartaalverlies had geleden en technologiedirecteur Jeffrey Straubel een stap terug had gedaan. Ook verwerkten beleggers de kwartaalcijfers van onder meer Facebook. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) werd eveneens meegewogen.

De Dow-Jonesindex stond na enkele handelsminuten 0,2 procent lager op 27.208 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,2 procent op 3012 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,4 procent omlaag tot 8285 punten.

Het vertrek van Straubel bij Tesla, een van de oprichters van het bedrijf, kwam onverwacht. Hij krijgt een meer adviserende rol. Ook het verlies in het tweede kwartaal viel beleggers tegen omdat er een recordaantal voertuigen gebouwd en afgeleverd was. De koers van Tesla kelderde met 13 procent.

Facebook verdiende afgelopen kwartaal flink meer met advertenties en zag het aantal gebruikers van zijn diensten oplopen. De winst viel wel de helft lager uit in verband met de miljardenschikking met de Amerikaanse marktwaakhond FTC. Het aandeel ging 0,9 procent omhoog.