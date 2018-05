Klantenbestand HelloFresh dikt stevig aan

HelloFresh heeft er in de eerste drie maanden van dit jaar wederom veel klanten bij gekregen. De bezorger van maaltijdboxen verwerkte in die periode ook meer bestellingen, zo maakte het bedrijf bekend in zijn kwartaalbericht.

In totaal had HelloFresh het afgelopen kwartaal bijna 1,9 miljoen klanten, ruim 61 procent meer dan een jaar eerder. Zij waren samen goed voor 6,6 miljoen bestellingen, wat de onderneming 295,6 miljoen euro opleverde. Daarmee steeg de omzet met 44 procent. Het operationeel verlies liep met bijna 15 procent terug tot circa 28 miljoen euro.

Per klant verdiende HelloFresh in het eerste kwartaal wel wat minder. Zo liep het aantal bestellingen per klant iets terug. De prijs per bestelde maaltijdbox liepen nog harder terug, tot een gemiddelde van 44,70 euro. Dat was een jaar geleden nog bijna 49 euro. Concrete cijfers over Nederland werden niet verstrekt.

Het aan de beurs van Frankfurt genoteerde bedrijf stelt zijn groeiverwachting naar boven bij, naar een omzetstijging van 30 procent tot 35 procent zonder wisselkoerseffecten. Daarbij worden de opbrengsten van de onlangs overgenomen branchegenoot Green Chef nog niet meegerekend.