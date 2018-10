Klanten Ryanair willen geld zien na acties

De stakingen bij luchtvaartmaatschappij Ryanair zorgen voor de prijsvechter mogelijk voor een extra kostenpost. Reizigers uit Nederland, België en Duitsland hebben als gevolg van de werkonderbrekingen voor zeker 1,3 miljoen euro aan compensatieclaims ingediend bij de Ierse prijsvechter. Dat bevestigt EUclaim na berichtgeving van de NOS.

Het gaat om claims van in totaal 4500 reizigers, van wie de vluchten lange vertragingen hebben opgelopen of zijn geschrapt als gevolg van de acties. Of gedupeerde klanten het geld daadwerkelijk krijgen, blijft nog een vraagteken. Ryanair betwist doorgaans dat claims wegens stakingen terecht zijn, stelt EUclaim.

De groep gedupeerde passagiers uit Nederland, België en Duitsland is volgens de claimclub overigens veel groter. In totaal zouden meer dan 137.000 passagiers recht hebben op vergoedingen als gevolg van de stakingen. De som van al die claims kan oplopen tot ruim 41 miljoen euro.

Ryanair was niet bereikbaar voor commentaar.