Klanten Indiase bank verstoken van bank-app

Een aanhoudende storing bij een van de grootste Indiase banken, HDFC, schopt de storting van salarissen en betaling van rekeningen in de war. Een nog onbekend aantal klanten van de bank kunnen al drie dagen dagen niet bij hun internetrekening. Op social media regent het klachten aan het adres van de Indiase bank.

Klanten van HDFC, zo’n 49 miljoen in totaal, voeren 90 procent van hun transacties bij de bank digitaal uit. Nu de app en onlinerekeningen onbereikbaar zijn, vrezen sommige klanten geen lonen uit te kunnen betalen. Ook zijn rekeninghouders bang voor boetes als ze niet op tijd hun creditcardrekeningen betalen, schrijven ze op Twitter.

De technische problemen zijn een gevoelige tik voor het imago van HDFC, dat zich als digitaal vooruitstrevend presenteert. Het bedrijf omschreef de ontwikkeling van digitaal bankieren in zijn jongste jaarrapport als topprioriteit. De bank is ook een van de grootste verwerkers van cashloze betalingen in India.