Klant van Eneco merkt niets van overname

De overname van energiebedrijf Eneco door Mitsubishi Corporation en Chubu heeft geen consequentie voor de consument. De energierekening vliegt niet omhoog, aldus de nieuwe eigenaren maandag in een toelichting op de overname. Mitsubishi en Chubu gaan de onderneming zelfs versterken.

Mitsubishi en Chubu financieren de overname van 4,1 miljard euro geheel uit eigen middelen, zonder Eneco op te zadelen met een lening van een bank of andere geldschieter. De financiële positie van Eneco blijft daardoor gezond en ijzersterk, zei de vertrekkende Eneco-bestuursvoorzitter Ruud Sondag maandag. „De energiemarkt is buitengewoon concurrerend. Onze energieprijzen blijven door onze gezonde balans gewoon scherp. Het vereist van ons wel een blijvende gedisciplineerde bedrijfsvoering door goed op de kostenstructuur te letten.”

De twee nieuwe Japanse eigenaren geven aan Eneco te gaan versterken als de aankoop voor de zomer van 2020 geheel is afgerond. De komende jaren is daar zeker 1 miljard euro mee gemoeid. Sondag: „Het Rotterdamse hoofdkantoor van Eneco wordt het centrum van de Europese activiteiten van Mitsubishi, en we verwachten dat de werkgelegenheid zelfs gaat toenemen. Onze kennis van offshore-windparken kan nu worden ingezet in de Verenigde Staten en Japan.”

Hiroshi Sakuma zei maandag namens Mitsubishi Corporation dat in het kader van die versterking in de toekomst misschien het Engelse energie- en technologiebedrijf OVO wordt ingebracht. De Japanners namen recentelijk een belang van 20 procent in dat bedrijf. Sakuma: „Met de aankoop van Eneco en de deelneming in OVO benadrukken we onze ambitie om een actieve koploper in de Europese energietransitie te zijn.”