„Klant mag niet dupe zijn van bankroet winkel”

VVV Cards, uitgever van onder meer de VVV Cadeaukaart, dringt aan op een betere bescherming van consumenten bij faillissementen van winkels. Dat stelt het bedrijf naar aanleiding van het recente omvallen van Intertoys. Bij de speelgoedketen hebben klanten nog maar tot en met dit weekend om hun cadeaubonnen te verzilveren.

Wanneer bedrijven cadeaukaarten uitgeven, is de consument vaak niet beschermd tegen faillissementen. Vandaar dat VVV Cards ervoor pleit dat cadeaukaart-tegoeden buiten de boedel worden geplaatst zodat de consument niet de dupe wordt bij de teloorgang van een winkelketen.

„Slechte publiciteit over het niet meer kunnen beschikken over het saldo bij faillissementen tast het vertrouwen van consumenten aan”, zegt Raymond Smits van Waesberghe, manager marketing bij VVV Cards. „Om deze risico’s weg te nemen moet de politiek in onze ogen maatregelen nemen.”

Volgens de meest recente schattingen wordt er jaarlijks voor zeker 1,1 miljard euro aan cadeaukaarten uitgegeven. Met een gemiddelde waarde van 25 euro gaat het in Nederland om circa 44 miljoen cadeaukaarten, aldus VVV Cards.